Под Киевом людей оригинально поздравили с наступающими праздниками - конфеты падали прямо с неба
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заметку местного жителя в соцсети.
Так, вчера, 27 декабря, жители села под Киевом наблюдали необычную картину. Мужчина в костюме Санта Клауса летал на мотопараплане над детской площадкой и разбрасывал конфеты.
Известно, что такой сюрприз устроили для жителей Яблоневого.
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"Санта детектед на Яблоневом! На видео не очень видно, но происходила бомбардировка площадки конфетами. Теперь с десяток детей знают, что такое новогоднее чудо! Друг, не знаю кто ты, но ты - нереальный топ!" - написал житель Обухова Михаил Городецкий и разместил видео с необычным приветствием.
"Незабываемые впечатления! Такая себе гуляю на площадке с малым и здесь Санта с неба )) Хоть я и не ем конфет, а собрала больше всех", "Вот вам и волшебник, вот и чудо. Я думаю, детишкам запомнится", "Мне дофига лет, но то именно я выше всех прыгала и подрывала малых махать", - пишут в комментариях.
Следует отметить, что впоследствии на сообщение отреагировал и мужчина, устроивший этот перформанс.
"Очень приятно видеть малышню, которая радовалась и прыгала в небо и ловила сладости. Верьте в чудеса) " - отозвался в комментариях "Санта".
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