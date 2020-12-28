Под Киевом людей оригинально поздравили с наступающими праздниками - конфеты падали прямо с неба

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заметку местного жителя в соцсети.

Так, вчера, 27 декабря, жители села под Киевом наблюдали необычную картину. Мужчина в костюме Санта Клауса летал на мотопараплане над детской площадкой и разбрасывал конфеты.

Известно, что такой сюрприз устроили для жителей Яблоневого.

"Санта детектед на Яблоневом! На видео не очень видно, но происходила бомбардировка площадки конфетами. Теперь с десяток детей знают, что такое новогоднее чудо! Друг, не знаю кто ты, но ты - нереальный топ!" - написал житель Обухова Михаил Городецкий и разместил видео с необычным приветствием.

"Незабываемые впечатления! Такая себе гуляю на площадке с малым и здесь Санта с неба )) Хоть я и не ем конфет, а собрала больше всех", "Вот вам и волшебник, вот и чудо. Я думаю, детишкам запомнится", "Мне дофига лет, но то именно я выше всех прыгала и подрывала малых махать", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что впоследствии на сообщение отреагировал и мужчина, устроивший этот перформанс.

"Очень приятно видеть малышню, которая радовалась и прыгала в небо и ловила сладости. Верьте в чудеса) " - отозвался в комментариях "Санта".

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.