Во Львове возбудили уголовное дело против 19-летнего киевлянина, который разгуливал с шапкой с советской кокардой

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, парня заметили в одном из кафе на улице Валовой и вызвали полицию. Кроме того, в сети появилось видео с места события (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла у 19-летнего жителя Киева шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде, рассказали в полиции.

В отношении парня открыто уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Пользователи сети возмутились из-за увиденного и оставили резкие комментарии под этой новостью:



"Но он даже не понимает в чем суть...", "Может так наведут порядок...", "Доигрался", "А может, сначала начать дело против тех, кто этими шапками торгует? И не только с советской символикой, но и с немецко-фашистской, при чем, в разы!".

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