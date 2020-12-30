В Киеве пропала без вести несовершеннолетняя девушка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, во вторник, 29 декабря, 16-летняя девушка ушла из дома и не вернулась.
"Внимание! Разыскивается ребенок! Дарницким УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Колыхалова Дарья, 2004 года рождения, которая 29.12.2020 ушла с места постоянного проживания и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.
Известно также о приметах несовершеннолетней. На вид ей около 17-18 лет, ее рост примерно 165 см, подросток худощавого телосложения, волосы русого цвета длиной ниже плечей, глаза голубые, нос средний.
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"Была одета в черное вязаное платье, серые колготки, черную дубленку с кожаными вставками, серую шапку, рюкзак бежевого цвета, угги с белыми надписями "Москино". При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.
При каких обстоятельствах девушка исчезла и куда ушла из дома - не сообщается.
Ранее сообщалось, что в столице разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из учебного заведения и исчез. Известно, что парня нет дома уже две недели.
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