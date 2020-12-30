Вирус в Киеве не отступает - за минувшие сутки было подтверджено более тысячи новых случаев заражения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 1131 больного коронавирусом. Умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки 22 человека.
При этом "лидером" по количеству новых случаев заражения в столице остается Дарницкий район.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 220, в Днепровском — 188. И в Деснянском районе — 138 случаев", - говорится в сообщении КГГА.
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Также отмечается, что за сутки в больницы столицы госпитализировали 75 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки, 29 декабря, в Киеве 839 человек.
В общем подтвержденных случаев заболевания в Киеве насчитывается уже 110 139. Коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева. За период пандемии от вируса умерли 1897 киевлян.
Следует отметить, что динамика вируса в столице снова пошла вверх. Так, за предыдущие сутки, 28 декабря, в Киеве подтвердилось 953 случаев заражения. Сообщалось, что за сутки заболело 542 женщины, 350 мужчин и 61 ребенок.
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