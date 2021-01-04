На фоне весеннего тепла в Украине стали цвести растения, которые обычно растут в теплые времена года
Соответствующими снимками украинцы активно делятся на своих страницах в социальных сетях.
У некоторых украинцев выросли салат и петрушка, а киевляне заметили цветение сакуры. Тем временем первоцветы распустились под Одессой на Новый год.
31 декабря киевлянка Ангелина Бакалинская сфотографировала, как зацвела сакура в Печерском районе на улице Липской.
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Лариса Гуменюк поделилась в Facebook снимками салата и петрушки, которые выросли у нее в саду 3 января. Кроме того, она отметила, что в это время розы также уже начали пускать побеги, а трава зеленеет.
Житель города Чортков Тернопольской области Орест Лыжечка показал, как 1 января у него зацвели пролески.
Также фотограф Геннадий Голубев запечатлел цветы на побережье Куяльника. В частности, расцвели дикие ирисы - желтые и фиолетовые, а также множество других цветов, которые обычно цветут весной и в начале лета.
Пользователи сети в комментариях удивлялись увиденному: "Ничего себе! Какой свежий цвет!", "Сказка о 12 месяцах", "Непревзойденная сила природы...".
Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом.
Как сообщала Politeka, украинка вырастила в саду феноменальный фрукт, невероятные кадры.
Также Politeka писала, что в Украину неожиданно пришла весна и расцвели кусты сирени, фото аномалии.