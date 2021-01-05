Прошлый год стал для столицы самым теплым за последние 140 лет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

Специалисты рассказали, что среднегодовая температура в 2020 году в столице поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячная температура в течение почти всего года, 11 месяцев, существенно превышала климатическую норму. Исключением был лишь один месяц - май.

Особенно отличились в плане погодных условий в столице такие месяцы как январь, февраль и март. В это время фиксировались самые высокие отклонения от средних многолетних показателей соответственно. Температура была на 5-7 градусов выше обычного.

Самый холодный день 2020 года в Киеве зафиксировали ровно месяц назад, 7 декабря. Тогда температура опустилась до 9,5 градусов ниже нуля. А вот самым жарким днем в столице был первый день осени, 1 сентября (34,7 градусов тепла).

Всего в течение 2020 года в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, из которых целых 12 пришлось на март месяц.

Также отмечается, что в течение года в украинской столице выпало 580 мм осадков, что соответствует 89% климатической нормы.

Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всего.

Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе.

Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода в Украине снова решила удивить.