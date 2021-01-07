Киевлян предупреждают о резкой смене погодных условий в столице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, погода в столице резко изменится уже в ночь с 7 на 8 января.
"Ночью 8 января в Киеве ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Столичные власти уверяют, что "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий и будет работать над созданием всех необходимых условий безопасности на дорогах столицы.
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"В целом готовы к работе 544 единицы спецтехники", - отметили в КГГА.
Также городские власти обратились к водителям и пешеходам на фоне ухудшения погодных условий, так как во время снегопада и гололеда опасность для всех участников дорожного движения становится осоливо высокой.
"Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дороге", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что погода в Украине 7 января испортит настроение кардинально, мокрый дождь со снегом накроет абсолютно всех. Особенно сильно достанется жителям Западной Украины. Столбик термометра покажет 2-4 градуса по Цельсию днем и около -1...+3 градусов ночью. Синоптики прогнозируют, что будет сильный дождь с мокрым снегом, который накроет абсолютно всех.
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