В Киеве открыли сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, сбитого в небе над Ираном 8 января 2020 года

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, в годовщину трагедии в Днепровском районе столицы в парке "Вербовый гай" был торжественно открыт новый сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, который разбился ровно год назад - 8 января 2020 года.

Известно, что на территории сквера установили памятник жертвам трагедии.

На мероприятии присутсоввали представители авиакомпании МАУ, заместитель генпрокурора Гюндуз Маммедов, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, а также замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Кроме того, церемонию открытия сквера посетили и родные и близкие погибших членов экипажа рейса PS752, представители авиакомпании МАУ, других министерств и ведомств и СБУ.

Как известно, авиалайнер МАУ 8 января 2020 года выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами "земля-воздух". На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, самолет упал на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".

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