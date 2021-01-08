В Киеве открыли сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, сбитого в небе над Ираном 8 января 2020 года
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Так, в годовщину трагедии в Днепровском районе столицы в парке "Вербовый гай" был торжественно открыт новый сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, который разбился ровно год назад - 8 января 2020 года.
Известно, что на территории сквера установили памятник жертвам трагедии.
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На мероприятии присутсоввали представители авиакомпании МАУ, заместитель генпрокурора Гюндуз Маммедов, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, а также замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.
Кроме того, церемонию открытия сквера посетили и родные и близкие погибших членов экипажа рейса PS752, представители авиакомпании МАУ, других министерств и ведомств и СБУ.
Как известно, авиалайнер МАУ 8 января 2020 года выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами "земля-воздух". На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
Напомним, самолет упал на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".
Как сообщала Politeka, военный самолет с американцами не долетел до места назначения: кадры ЧП.
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