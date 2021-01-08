В Киеве открыли сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, сбитого в небе над Ираном 8 января 2020 года

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, в годовщину трагедии в Днепровском районе столицы в парке "Вербовый гай" был торжественно открыт новый сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, который разбился ровно год назад - 8 января 2020 года.

Известно, что на территории сквера установили памятник жертвам трагедии.

Популярные статьи сейчас

71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."

50-летняя Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…»

Грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза: «Как Кай из "Снежной Королевы"»

Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума

В Одессу придут морозы со снегом, синоптики назвали даты: "самым холодным днем будет..."
Показать еще

На мероприятии присутсоввали представители авиакомпании МАУ, заместитель генпрокурора Гюндуз Маммедов, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, а также замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Кроме того, церемонию открытия сквера посетили и родные и близкие погибших членов экипажа рейса PS752, представители авиакомпании МАУ, других министерств и ведомств и СБУ.

Как известно, авиалайнер МАУ 8 января 2020 года выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами "земля-воздух". На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, самолет упал на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".

Как сообщала Politeka, военный самолет с американцами не долетел до места назначения: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что крушение АН-26 под: появились первые детали расследования трагедии.