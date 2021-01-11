За прошедшие сутки, 10 января, в Киеве подтвердился 371 новый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, по данным мэра столицы, еще 371 киевлянин заболел коронавирусом. Также он рассказал, что умерли за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, 12 человек. Всего коронавирус унес жизни уже 2089 киевлян.

По словам Кличко, в общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве насчитывается уже 117 588.

За сутки болезнь подтвердилась у 202 женщин, 154 мужчин и 15 детей.

Также известно, что заболели шестеро медиков.

В течение суток в больницы столицы госпитализировали 32 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек, а всего за все время эпидемии коронавирус преодолели 43 446 жителей Киева.

Известно, что "лидером" по количеству ворих остается Дарницкий район - здесь в течение минувших суток выявили 129 новых случаев, в Святошинском и Шевченковском районах — по 45. В Днепровском районе столицы - 39 новых случаев.

"Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя", - призвал Кличко.

Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

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