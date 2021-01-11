Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kiev LIVE.

Так, по прогнозам синоптиков, вторая неделя января обещает быть снежной и морозной в Киеве. В столице ожидаются морозы до -14 градусов.

Особенно сильные морозы начнутся с четверга, 14 января. Днем в четверг температура будет колебаться от 9 до 11 градусов ниже нуля, а ночью в пятницу температура упадет аж до -14 градусов.

Также в течение января в столице ожидаются осадки в виде снега.

"В последние три дня недели синоптики обещают снег", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют облачную погоду на понедельник, 11 января. Температура днем составит около 1 градуса ниже нуля, а ночью она опустится до -3 градусов.

Во вторник днем, 12 января, в столице будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается ни днем, ни ночью. А температура воздуха, по прогнозам, будет такой же, как и в понедельник.

Ранее сообщалось, что в западных регионах Украины 11 января будет облачно, и только на Закарпатье возможны локальные прояснения. Столбик термометра покажет днем от -1 мороза до 5 тепла. Ночью показатели существенно снизятся: ожидается около 1-6 градусов мороза.

Напомним, что стихия разбушевалась в Одессе, кадры.

Как сообщала Politeka, морозы с мокрым снегом надвигаются на Украину, новое испытание января.

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