На Софийской площади в Киеве уже начали разбирать праздничные новогодние локации
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюежт "ТСН. Ранок".
Так, в украинской столице уже начали разбирать праздничный городок. В частности, демонтировали 12 километров гирлянды и убрали палатки.
Сейчас на Софийской площади не оставалось ни гирлянд, ни аттракционов.
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Организаторы рассказали, что площадь убирают, чтобы избежать скопления людей во время усиления карантина. Однако саму елку на площади оставят еще на несколько дней - до 15 января.
Известно, что на других праздничных локациях столицы также убирают все, кроме новогодних деревьев. Многих посетителей такая новость застала врасплох. Чтобы сфотографироваться в рождественском городке, многие люди целыми семьями ехали в столицу из соседних регионов.
На опубликованном видео можно увидеть, как рабочие разбирают палатки, аттракционы и другие элементы праздничной новогодней локации.
Ранее сообщалось, что в Киеве национальный экспоцентр ВДНХ продолжит свою работу, несмотря на локдаун, который действует с 8 января.
Также известно, что будут оставаться открытыми и некоторые столичные катки.
Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.