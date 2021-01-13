В этом году декорации убирают преждевременно

На Софийской площади в Киеве уже начали разбирать праздничные новогодние локации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюежт "ТСН. Ранок".

Так, в украинской столице уже начали разбирать праздничный городок. В частности, демонтировали 12 километров гирлянды и убрали палатки.

Сейчас на Софийской площади не оставалось ни гирлянд, ни аттракционов.

Организаторы рассказали, что площадь убирают, чтобы избежать скопления людей во время усиления карантина. Однако саму елку на площади оставят еще на несколько дней - до 15 января.

Известно, что на других праздничных локациях столицы также убирают все, кроме новогодних деревьев. Многих посетителей такая новость застала врасплох. Чтобы сфотографироваться в рождественском городке, многие люди целыми семьями ехали в столицу из соседних регионов.

На опубликованном видео можно увидеть, как рабочие разбирают палатки, аттракционы и другие элементы праздничной новогодней локации.

Ранее сообщалось, что в Киеве национальный экспоцентр ВДНХ продолжит свою работу, несмотря на локдаун, который действует с 8 января.

Также известно, что будут оставаться открытыми и некоторые столичные катки.

Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.