За добу - ще майже 400 нових випадків зараження

У Києві за добу підтверджено 385 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт РНБО.

Так, станом на ранок 19 жовтня у Києві зафіксували 30 848 випадків коронавірусу. За минулу добу, 18 жовтня, хвороба підтвердилась у 385 жителів столиці.

За даними РНБО, у столиці від захворювання померли 587 пацієнтів (за минулу добу - ще 5 людей), а одужали - 10 709 (за минулу добу - 13 людей).

У Київській області COVID-19 виявили у 12 924 осіб. Протягом 18 жовтня хвороба підтвердилась ще у 240 людей. Зареєстровано летальних випадків у Київській області всього 286 (за добу - ще 3 смерті), побороли хворобу - 7 313 осіб (за добу - 117 людей).

Днем ​​раніше в Києві за добу коронавірус виявили у 453 жителів столиці.

Загалом станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 303 638 випадків захворювання на COVID-19. З них 4 766 випадків було виявлено за минулу добу.

Раніше повідомлялось, що з понеділка, 19 жовтня, в "червоній" зоні опинились такі міста: Харків, Полтава, Хмельницький, Суми, Чернівці, Лисичанськ, Чернігів, Івано-Франківськ, Тернопіль.

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