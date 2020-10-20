В електричці під Києвом сталася бійка між пасажирами
Про це повідомили в поліції Київської області.
У тамбурі електропоїзда стався конфлікт між двома пасажирами. Словесна перепалка переросла в бійку. Один з конфліктуючих вихопив ніж і завдав удару противнику.
Потерпілий був доставлений в лікарню з пораненням черевної порожнини.
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За підозрою у скоєнні злочину затриманий 42-річний житель селища Коцюбинське. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
До слова, пацієнтка київської лікарні викинулася з вікна.
Як стало відомо у вівторок, трагедія трапилася вранці в понеділок.
Жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу.
Інші подробиці трагедії невідомі.
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