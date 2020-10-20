Мешканцям будинку на Позняках, де влітку стався вибух, повернули тільки частину особистих речей, а меблі та дорогу габаритну техніку розбили, скидаючи все з вікон квартир

Як передає Politeka, про це написала одна з постраждалих в результаті вибуху в будинку Марина Писаренко на своїй сторінці в соцмережі.

Киянка розповіла, що про те, що меблі і техніку людям віддавати не будуть, їх попередили в останній момент. Хоча раніше постраждалим від вибуху обіцяли, що цінні речі, що залишилися в зруйнованих квартирах, киянам будуть віддавати у міру розбору верхніх плит в рамках демонтажу будинку.

"І ось в останній момент виявилося, що меблів і дорогої великої техніки не буде. В останній момент нам сказали, що не вийде повернути нам меблі. Виявилося, забули нас попередити, що план демонтажу не передбачає видачі нам цінного майна. Виявилося, що видавати нам техніку і меблі неможливо, а викидати тупо в вікно - можливо", - обурилась киянка.

Вона продемонструвала фото, зроблені біля будинку на Позняках, на яких можна помітити купу сміття, в яку перетворились меблі і майно людей. Також на купі розкидані деталі і пошкоджені частини побутової техніки, яку рятувальники також викидали через вікно.

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