У Києві фура не змогла вчасно загальмувати і розгромила зупинку громадського транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Відомо, що в результаті аварії ніхто не постраждав.

"На вулиці Пироговський Шлях у вантажівки відмовили гальма, і вона знесла зупинку громадського транспорту. На щастя, ніхто не постраждав. Це все, що вам потрібно знати про те, як проходить техогляд у подібних авто", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити, що фура стоїть поперек дороги, а місце аварії огородили стрічкою.

Як відомо, раніше українців попередили про зміни техогляду. Зокрема, в Україні посилили правила технічного огляду для комерційного транспорту. Новації торкнулися вантажо- і пасажироперевізників. Однак МВС вже в 2020 році планує розширити обов’язкову процедуру на всіх учасників дорожнього руху.

Раніше повідомлялось, що у Києві біля метро "Лівобережна" під час руху загорілася вантажівка Mercedes. Відомо, що в результаті інциденту постраждалих немає, однак на дорозі утворився затор.

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