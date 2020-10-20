В Киеве фура не смогла вовремя затормозить и разгромила остановку общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Известно, что в результате аварии никто не пострадал.

"На улице Пироговский Путь у грузовика отказали тормоза, и он снес остановку общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал. Это все, что вам нужно знать о том, как проходит техосмотр у подобных авто", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что фура стоит поперек дороги, а место аварии огородили лентой.

Как известно, ранее украинцев предупредили об изменениях техосмотра. В частности, в Украине ужесточили правила технического осмотра для коммерческого транспорта. Новации коснулись грузо - и пассажироперевозчиков. Однако МВД уже в 2020 году планирует расширить обязательную процедуру на всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Левобережная" во время движения загорелся грузовик Mercedes. Известно, что в результате инцидента пострадавших нет, однако на дороге образовалась пробка.

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