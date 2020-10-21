У Києві з водойми дістали тіло чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, столичні рятувальники дістали із водойми тіло чоловічої статі.

Повідомляється, що у вівторок, 20 жовтня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від громадян про виявлене тіло чоловічої статі на озері Пірному, що знаходиться у Дарницькому району столиці.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Приїхавши на озеро, рятувальниками було встановлено, що на відстані 15-20 метрів від берега знаходиться тіло чоловіка. На вигляд загиблому близько 40-50 років. Бійці за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло з води та передали його правоохоронним органам. Надалі фахівці будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

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