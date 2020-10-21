В Киеве из водоема достали тело мужчины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, столичные спасатели достали из водоема тело мужского пола.

Сообщается, что во вторник, 20 октября, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от граждан об обнаруженном теле мужского пола на озере Пирном, что находится в Дарницком района столицы.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Приехав на озеро, спасателями было установлено, что на расстоянии 15-20 метров от берега находится тело мужчины. На вид погибшему около 40-50 лет. Бойцы с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали тело из воды и передали его правоохранительным органам. В дальнейшем специалисты будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе столицы умер 2-месячный малыш. Произошло это в субботу, 17 октября. При этом причины внезапной смерти малыша остаются неизвестными. Предварительно пока известно, что отец ушел с ребенком на прогулку, а вернувшись домой обнаружил, что младенец уже мертв.

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