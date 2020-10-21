У Києві невідоми викрали у жінки 40 тисяч гривень, пока та відпочивала в кафе
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".
Так, у столичному ресторані "Катюша", який знаходиться на вулиці Великій Васильківській, 60, сталося пограбування.
"Прошу допомогти встановити та затримати трьох осіб, які сьогодні в ресторані "Катюша", що на Великій Васильківській, 60, викрали з сумки 40 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що гроші у жінки вкрали, підсівши за сусідній столик.
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"Двоє підсіли за сусідній столик до потерпілої, поки третій відволікав, один (із тих двох за столиком) накинув свою куртку на сумку і обчистив її. Обличчя одного з них добре видно на камері. Допоможіть, будь ласка", - звертаються до киян.
Раніше повідомлялось, що у Києві з банкомату викрали кошти, навіть не пошкодивши його. Через це зникнення грошей помітили не одразу. Інцидент стався у Подільському районі Києва. Там невідомі викрали три касети з банкомату "Укргазбанку". Сума збитку становить понад 280 тис. грн. Банкомат, з якого вкрали гроші, знаходиться на вул. Свободи, 22, в будівлі дитячої поліклініки.
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