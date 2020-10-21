В Киеве неизвестные украли у женщины 40 тысяч гривен, пока та отдыхала в кафе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Так, в столичном ресторане "Катюша", который находится на улице Большой Васильковской, 60, произошло ограбление.
"Прошу помочь установить и задержать трех человек, которые сегодня в ресторане "Катюша", что на Большой Васильковской, 60, похитили из сумки 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что деньги у женщины украли, подсев за соседний столик.
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"Двое подсели за соседний столик к потерпевшей, пока третий отвлекал, один (из тех двоих за столиком) накинул свою куртку на сумку и обчистил ее. Лицо одного из них хорошо видно на камере. Помогите, пожалуйста", - обращаются к киевлянам.
Ранее сообщалось, что в Киеве из банкомата похитили средства, даже не повредив его. Из-за этого пропажу денег заметили не сразу. Инцидент произошел в Подольском районе Киева. Там неизвестные похитили три кассеты из банкомата "Укргазбанка". Сумма ущерба составляет более 280 тыс. грн. Банкомат, из которого украли деньги, находится на ул. Свободы, 22, в здании детской поликлиники.
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Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.