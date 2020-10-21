Молода дівчина "відпалювала" прямо у вагоні на очах у пасажирів.

Спочатку вона злегка пританцьовувала, а коли потрапила у вагон, то підняла руки вгору, вперлася в двері і влаштувала танці з елементами тверка.

Незважаючи на те, що літо давно закінчилося і за вікном низька температура, "танцівниця" була одягнена в коротке біле плаття на тонких бретелях, з-під якого виднілося червоне нижню білизну.

Раніше ми писали, що в електричці під Києвом сталася бійка між пасажирами.

Про це повідомили в поліції Київської області.

У тамбурі електропоїзда стався конфлікт між двома пасажирами. Словесна перепалка переросла в бійку. Один з конфліктуючих вихопив ніж і завдав удару противнику.

Потерпілий був доставлений в лікарню з пораненням черевної порожнини.

За підозрою у скоєнні злочину затриманий 42-річний житель селища Коцюбинське. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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