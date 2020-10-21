Вже другий випадок за місяць

В центрі столиці чоловік намагався вчинити самоспалення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові. Еспресо".

Так, під Офісом президента України чоловік намагався підпалити себе.

Столичні ЗМІ повідомляють, що чоловіку не дали спалити себе та швидко загасили вогонь. За попередніми даними, постраждала тільки нога цього чоловіка. Про мотиви такого вчинку громадянина не повідомляється.

Раніше повідомлялось, що 14 жовтня 2020 року, в День захисника України, зупинилося серце ветерана АТО Миколи Микитенка, який скоїв самоспалення в центрі столиці. Легенді АТО Миколі Микитенку було 49 років.

"14.10.2020 о 8.45 зупинилося серце батька, брата, чоловіка, Побратима, який віддав своє життя за свободу, вільну і незалежну Україну, одним словом Героя України - Миколи Микитенка", - написала його донька в соцмережі.

Як відомо, ветеран АТО Микола Микитенко вчинив самоспалення в центрі Києва ще 11 жовтня. Після інциденту чоловіка екстрено госпіталізували в лікарню з 97% опіків тіла. За словами його дочки Юлії, мотиви вчинку ветерана АТО - політичні. Таким чином, Микола Микитенко намагався висловити свою незгоду з діями влади.

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