Дорогою до Харкова чоловік наніс ножові поранення іншим пасажирам

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Так, столичні поліцейські затримали харків’янина, який ножем поранив пасажирів автобусу.

За даними правоохоронців, чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння та агресивно поводився по відношенню до інших громадян. Після зауважень він почав штовханину та поранив кількох людей ножем. За фактом хуліганських дій було розпочато кримінальне провадження.

Водій автобусу подзвонив у поліцію з проханням вжити заходів до чоловіка, який поранив ножем пасажирів. На місце виїхали швидка й слідчо-оперативна група.

"Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці. Всім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - розповіли в поліції.

Зловмисника затримали неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні також вилучили ніж зі слідами, схожими на кров, який імовірно викинув фігурант.

За словами поліцейських, 35-річному зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.