По дороге в Харьков мужчина нанес ножевые ранения другим пассажирам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, столичные полицейские задержали харьковчанина, который ножом ранил пассажиров автобуса.

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно по отношению к другим гражданам. После замечаний он начал потасовку и ранил нескольких человек ножом. По факту хулиганских действий было начато уголовное производство.

Водитель автобуса позвонил в полицию с просьбой принять меры по отношению к мужчине, который ранил ножом пассажиров.

Прибывшие на место полицейские выснили, что мужчина приставал к другим пассажирам. Сидевший рядом со злоумышленником мужчина попытался его успокоить, однако ему не удалось этого сделать. Злоумышленник в ответ на попытки угомонить его достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Началась толкотня, в ходе которой нетрезвый мужчина нанес 34-летнему пострадавшему резаную рану руки. Попытавшись сбежать, он также поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали недалеко от места совершения преступления. Патрульные также изъяли нож со следами, похожими на кровь, который предположительно выбросил фигурант.

По словам полицейских, 35-летнему злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.