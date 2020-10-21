Уже второй случай за месяц

В центре столицы мужчина пытался совершить самосожжение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові. Еспресо".

Так, под Офисом президента Украины мужчина пытался поджечь себя.

Столичные СМИ сообщают, что мужчине не дали сжечь себя и быстро потушили огонь. По предварительным данным, пострадала только нога этого мужчины. О мотивах такого поступка гражданина не сообщается.

Ранее сообщалось, что 14 октября 2020 года, в День защитника Украины, остановилось сердце ветерана АТО Николая Микитенко, который совершил самосожжение в центре столицы. Легенде АТО Николаю Микитенко было 49 лет.

"14.10.2020 в 8.45 остановилось сердце отца, брата, мужа, Побратима, который отдал свою жизнь за свободу, свободную и независимую Украину, одним словом Героя Украины - Николая Микитенко", - написала его дочь в соцсети.

Как известно, ветеран АТО Николай Микитенко совершил самосожжение в центре Киева еще 11 октября. После инцидента мужчину экстренно госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела. По словам его дочери Юлии, мотивы поступка ветерана АТО - политические. Таким образом, Николай Микитенко пытался выразить свое несогласие с действиями власти.

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