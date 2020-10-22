Ліфт давно був в аварійному стані

У Києві сталася надзвичайна подія в одній з багатоповерхівок - обірвався ліфт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, на вулиці Митрополита Шептицького, 24В, у столиці обірвався трос ліфту. При цьому на момент падіння в середині знаходилась людина. На щастя, спрацювали екстрені гальмівні колодки.

Місцеві мешканці стверджують, що вони вже давно просили замінити ліфт, оскільки він знаходився в аварійному стані.

В коментарях зазначають, що зараз і нові ліфти теж досить часто ламаються.

"Блін, от жесть. А у нас "новий" ліфт від депутата частіше ламається, ніж тридцятирічний", "Ну, хто швидше за всіх замінить ліфт до 25 жовтня? Погнали", "Голосуй за кличка, він ліфт полагодить", - пишуть в коментарях.

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