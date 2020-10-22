Лифт давно был в аварийном состоянии

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие в одной из многоэтажек - оборвался лифт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, на улице Митрополита Шептицкого, 24В, в столице оборвался трос лифта. При этом на момент падения в середине находился человек. К счастью, сработали экстренные тормозные колодки.

Местные жители утверждают, что они уже давно просили заменить лифт, поскольку он находился в аварийном состоянии.

В комментариях отмечают, что сейчас и новые лифты тоже довольно часто ломаются.

"Блин, вот жесть. А у нас "новый" лифт от депутата чаще ломается, чем тридцатилетний", "Ну, кто быстрее всех заменит лифт до 25 октября? Погнали", "Голосуй за Кличко, он лифт починит", - пишут в комментариях.

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