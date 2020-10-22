У Києві хулігани осквернили меморіал героям Небесної Сотні
У ніч на 22 жовтня чоловік помочився на портрети загиблих, неадеквата оголосили в розшук.
Після того, як відео з зухвалою витівкою з'явилося в мережі, поліція прибула на місце злочину спробувала знайти свідків інциденту.
Поки що особу правопорушника не встановлено. У київських групах в соціальних мережах також підключилися до пошуку осквернителя пам'ятників.
У поліції кажуть, що якщо зловмисника знайдуть, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за статтею про хуліганство.
"Нереальна!": зухвала Бузова засвітила нижню білизну, не встояла навіть "коханка" Меладзе
Трагедія в "Дизель Шоу", біль втрати не вгамувати: "Небеса завжди забирають найкращих"
Ненафарбована Волочкова здивувала зовнішністю в спортивках: "Я не змогла..."
Шалена мама Сердючки показала, як треба цілуватися, Данилко аж почервонів: "Розкрила чакри"
Раніше ми писали, що Київ ризикує опинитися в "червоній зоні", якщо епідеміологічна ситуація в регіоні буде і надалі такою ж напруженою.
Про це сказав голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.
Так, за його словами, Київ може потрапити в "червону зону", якщо поточна ситуація із заповненістю ліжок в лікарнях першої хвилі буде зберігатися довше п'яти днів.
За його словами, зараз в українській столиці дуже напружена ситуація із заповненою лікарень. Втім, він підкреслив, що поки що ліжок ще вистачає.
"Заповнення коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник триватиме довше п'яти днів, то Київ може повністю перейти в"червону зону". Але сьогодні це ще під контролем і койко-фонд забезпечується", - запевнив Рубан.
Також чиновник нагадав, що про сьогоднішні цифри близько семи тисяч хворих він озвучував ще в серпні, і ситуація, що склалася в столиці, розвивається прогнозовано.
Нагадавши, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.
Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців.
Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші.