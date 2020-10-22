У Києві хулігани осквернили меморіал героям Небесної Сотні

У ніч на 22 жовтня чоловік помочився на портрети загиблих, неадеквата оголосили в розшук.

Після того, як відео з зухвалою витівкою з'явилося в мережі, поліція прибула на місце злочину спробувала знайти свідків інциденту.

Поки що особу правопорушника не встановлено. У київських групах в соціальних мережах також підключилися до пошуку осквернителя пам'ятників.

У поліції кажуть, що якщо зловмисника знайдуть, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за статтею про хуліганство.

Увага! #Розшук Друзі, може хтось знає цього недобитка, який своїм цвірінчиком спаплюжив пам’ятники Героям Небесної Сотні? Дуже треба знайти. Прям дуже. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 21. Oktober 2020

Раніше ми писали, що Київ ризикує опинитися в "червоній зоні", якщо епідеміологічна ситуація в регіоні буде і надалі такою ж напруженою.

Про це сказав голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Так, за його словами, Київ може потрапити в "червону зону", якщо поточна ситуація із заповненістю ліжок в лікарнях першої хвилі буде зберігатися довше п'яти днів.

За його словами, зараз в українській столиці дуже напружена ситуація із заповненою лікарень. Втім, він підкреслив, що поки що ліжок ще вистачає.

"Заповнення коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник триватиме довше п'яти днів, то Київ може повністю перейти в"червону зону". Але сьогодні це ще під контролем і койко-фонд забезпечується", - запевнив Рубан.

Також чиновник нагадав, що про сьогоднішні цифри близько семи тисяч хворих він озвучував ще в серпні, і ситуація, що склалася в столиці, розвивається прогнозовано.

Нагадавши, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.

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