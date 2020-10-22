У річку Красна біля Обухівського району Київщини випустили 1,6 тонн малька риби

Про це повідомили в прес-службі Управління Держагентства рибного господарства в Києві та Київській області.

“У водойму було вселено 16 тис.прим. дворічків рослиноїдних і коропа. А саме: 11 тис.прим. товстолобика, 4 тис. прим. коропа і 1 тис. прим. білого амура, загальною вагою 1 600 кг. середня вага одного примірника становила 100 грамів", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що зариблення здійснювалося за рахунок спеціального товарного рибного господарства, а чергове зариблення цієї водойми очікується в наступному році.

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У ніч на 22 жовтня чоловік помочився на портрети загиблих, неадеквата оголосили в розшук.

Після того, як відео з зухвалою витівкою з'явилося в мережі, поліція прибула на місце злочину спробувала знайти свідків інциденту.

Поки що особу правопорушника не встановлено. У київських групах в соціальних мережах також підключилися до пошуку осквернителя пам'ятників.

У поліції кажуть, що якщо зловмисника знайдуть, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за статтею про хуліганство.

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