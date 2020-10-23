В аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали українця, який влаштував дебош з матами і погрозами

Він прибув в Україну з Мінська, а виявилося, що його давно вже розшукують за крадіжку, передає "РБК".

Як повідомили прикордонники, інцидент стався вранці в п'ятницю, 23 жовтня.

Пасажир прибув рейсом з Мінська і під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів.

"Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Чоловік влаштував натуральний дебош, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся і погрожував.

Раніше ми писали, що в Києві стався черговий казус з громадським транспортом - маршрутка втратила колесо прямо під час руху.

Так, у Святошинському районі Києва сталася ДТП з маршруткою, яка дивом не закінчилася трагедією. Прямо під час руху біля пасажирського автобуса відлетіло колесо.

Оччевідци зняли цей інцидент на відео.

Відомо, що аварія трапилася на Академмістечку.

У коментарях до відео кияни відзначили, що подібні інциденти і надалі будуть траплятися на дорогах столиці, поки не буде належного техогляду громадського транспорту.

Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

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