В аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали українця, який влаштував дебош з матами і погрозами
Він прибув в Україну з Мінська, а виявилося, що його давно вже розшукують за крадіжку, передає "РБК".
Як повідомили прикордонники, інцидент стався вранці в п'ятницю, 23 жовтня.
Пасажир прибув рейсом з Мінська і під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів.
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"Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.
Чоловік влаштував натуральний дебош, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся і погрожував.
Раніше ми писали, що в Києві стався черговий казус з громадським транспортом - маршрутка втратила колесо прямо під час руху.
Так, у Святошинському районі Києва сталася ДТП з маршруткою, яка дивом не закінчилася трагедією. Прямо під час руху біля пасажирського автобуса відлетіло колесо.
Оччевідци зняли цей інцидент на відео.
Відомо, що аварія трапилася на Академмістечку.
У коментарях до відео кияни відзначили, що подібні інциденти і надалі будуть траплятися на дорогах столиці, поки не буде належного техогляду громадського транспорту.
Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
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