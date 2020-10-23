В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали украинца, который устроил дебош с матами и угрозами
Он прибыл в Украину из Минска, а оказалось, что его давно уже разыскивают за кражу, передает "РБК".
Как сообщили пограничники, инцидент произошел утром в пятницу, 23 октября. Пассажир прибыл рейсом из Минска и во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов.
"Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь", - говорится в сообщении.
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Мужчина устроил натуральный дебош, бросался на пограничников, нецензурно ругался и угрожал.
Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной казус с общественным транспортом - маршрутка потеряла колесо прямо во время движения.
Так, в Святошинском районе Киева произошло ДТП с маршруткой, которое чудом не закончилось трагедией. Прямо во время движения у пассажирского автобуса отлетело колесо.
Оччевидцы сняли этот инцидент на видео.
Известно, что авария случилась на Академгородке.
В комментариях к видео киевляне отметили, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на дорогах столицы, пока не будет надлежащего техосмотра общественного транспорта.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.