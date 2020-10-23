В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали украинца, который устроил дебош с матами и угрозами

Он прибыл в Украину из Минска, а оказалось, что его давно уже разыскивают за кражу, передает "РБК".

Как сообщили пограничники, инцидент произошел утром в пятницу, 23 октября. Пассажир прибыл рейсом из Минска и во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов.

"Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь", - говорится в сообщении.

Мужчина устроил натуральный дебош, бросался на пограничников, нецензурно ругался и угрожал.

Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной казус с общественным транспортом - маршрутка потеряла колесо прямо во время движения.

Так, в Святошинском районе Киева произошло ДТП с маршруткой, которое чудом не закончилось трагедией. Прямо во время движения у пассажирского автобуса отлетело колесо.

Оччевидцы сняли этот инцидент на видео.

Известно, что авария случилась на Академгородке.

В комментариях к видео киевляне отметили, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на дорогах столицы, пока не будет надлежащего техосмотра общественного транспорта.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.