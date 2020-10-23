У Києві китайський вірус забрав життя відомої патріотки, активістки та волонтера Оксани Животкової

Жінці було всього 53 роки. Про це повідомили в Національному корпусі.

Животкова-активістка патріотичного та ветеранського руху. Вона допомагала колишнім бійцям АТО в проходженні реабілітації, а також вела юридичні питання центрального штабу Національного Корпусу в Києві.

Причиною смерті жінки стали ускладнення після вірусу.

"Оксана-невід'ємна частина націоналістичного руху. На превеликий жаль, їй не вдалося побороти захворювання COVID-19. Оксана була еталоном справжньої української жінки. Родом з Харкова. Отримала педагогічну та дизайнерську освіту. Викладала в педагогічному університеті. У патріотичному русі - з 2007 року", - розповіли в Національному корпусі.

Раніше ми писали, що за киянами спостерігають грабіжники, які мітять квартири за допомогою цілого набору спеціальних знаків.

Волонтерам вдалося розшифрувати значення значків, якими квартирні злодії позначають вподобане їм житло.

В арсеналі домушників безліч хитрощів-вони не лінуються встановлювати системи відеоспостереження, вивчають платіжки за комунальні послуги, залишають сірники і волосинки в дверях.

Колишній співробітник карного розшуку Володимир Корнієнко визнає, що система знаків у домушників дійсно існує. Однак ними користуються досить рідко, в основному – одинаки-аматори.

Домушники залишають мітки біля квартир

Професійні домушники зазвичай залишають власні маячки, зрозумілі тільки їм. Наприклад, підсунути під двері рекламний листок-це дозволяє дізнатися, чи не поїхали власники квартири.

Крім того, злодіїв цікавлять вікна квартири, яка їм сподобалася – чи включається там вечорами світло. Якщо ні, то і господар, швидше за все, у від'їзді.

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