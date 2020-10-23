В Киеве китайский вирус унес жизнь известной патриотки, активистки и волонтера Оксаны Животковой
Женщине было всего 53 года. Об этом сообщили в Национальном корпусе.
Животкова - активистка патриотического и ветеранского движения. Она помогала бывшим бойцам АТО в прохождении реабилитации, а также вела юридические вопросы центрального штаба Национального корпуса в Киеве.
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Причиной смерти женщины стали осложнения после вируса.
"Оксана – неотъемлемая часть националистического движения. К большому сожалению, ей не удалось побороть заболевание COVID-19. Оксана была эталоном настоящей украинской женщины. Родом из Харькова. Получила педагогическое и дизайнерское образование. Преподавала в педагогическом университете. В патриотическом движении – с 2007 года", - рассказали в Национальном корпусе.
Ранее мы писали, что за киевлянами наблюдают грабители, которые метят квартиры с помощью целого набора специальных знаков.
Волонтерам удалось расшифровать значение значков, которыми квартирные воры помечают понравившееся им жилье.
В арсенале домушников множество уловок – они не ленятся устанавливать системы видеонаблюдения, изучают платежки за коммунальные услуги, оставляют спички и волосинки в дверях.
Бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Корниенко признает, что система знаков у домушников действительно существует. Однако ими пользуются достаточно редко, в основном – одиночки-аматоры.
Домушники оставляют метки возле квартир
Профессиональные домушники обычно оставляют собственные маячки, понятные только им. Например, подсунуть под двери рекламный листок – это позволяет узнать, не уехали ли владельцы квартиры.
Кроме того, воров интересуют окна квартиры, которая им приглянулась – включается ли там по вечерам свет. Если нет, то и хозяин, скорее всего, в отъезде.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.