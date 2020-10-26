Кияни креативно "покарали" водія, який залишив свою автівку на газоні

Як передає Politeka, про це повідомив журналіст Влад Антоном на своїй сторінці у соцмережі.

Так, у Києві водій залишив свій автомобіль на газоні, і люди дохідливо "донесли" йому, що так робити не варто.

Інцидент стався на столичному проспекті Героїв Сталінграда, 15.

"Покарали любителя паркуватися на зеленій зоні", - написав журналіст у коментарі до фотографій.

Як можна побачити на світлинах, автомобіль порушника "прикрасили" пакетами зі сміттям. Крім того, під всі чотири колеса машини підклали бетонні півсфери. Водієві довелося попрацювати, перш ніж зрушити з місця.

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