Кияни креативно "покарали" водія, який залишив свою автівку на газоні

Як передає Politeka, про це повідомив журналіст Влад Антоном на своїй сторінці у соцмережі.

Так, у Києві водій залишив свій автомобіль на газоні, і люди дохідливо "донесли" йому, що так робити не варто.

Інцидент стався на столичному проспекті Героїв Сталінграда, 15.

"Покарали любителя паркуватися на зеленій зоні", - написав журналіст у коментарі до фотографій.

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Як можна побачити на світлинах, автомобіль порушника "прикрасили" пакетами зі сміттям. Крім того, під всі чотири колеса машини підклали бетонні півсфери. Водієві довелося попрацювати, перш ніж зрушити з місця.

Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік наніс таксисту ножове поранення, в результаті якого той помер в лікарні. За даними правоохоронців, між чоловіком та водієм виник конфлікт, під час якого замовник послуг вдарив його ножем та зник з місця події. Згодом від отриманих поранень потерпілий помер у медичному закладі. Правопорушником виявився 47-річний уродженець Одеси, який має дві судимості. За вбивство таксиста одеситу загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

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