Киевляне креативно "наказали" водителя, который оставил свою машину на газоне
Как передает Politeka, об этом сообщил журналист Влад Антоном на своей странице в соцсети.
Так, в Киеве водитель оставил свой автомобиль на газоне, и люди доходчиво "донесли" ему, что так делать не стоит.
Инцидент произошел на столичном проспекте Героев Сталинграда, 15.
"Наказали любителя парковаться на зеленой зоне", - написал журналист в комментарии к фотографиям.
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Как можно увидеть на снимках, автомобиль нарушителя "украсили" пакетами с мусором. Кроме того, под все четыре колеса машины подложили бетонные полусферы. Водителю пришлось потрудиться, прежде чем сдвинуться с места.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина нанес таксисту ножевое ранение, в результате которого тот скончался в больнице. По данным правоохранителей, между мужчиной и водителем возник конфликт, во время которого заказчик услуг ударил его ножом и скрылся с места происшествия. Впоследствии от полученных ранений пострадавший скончался в медицинском учреждении. Правонарушителем оказался 47-летний уроженец Одессы, имеющий две судимости. За убийство таксиста одесситу грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
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