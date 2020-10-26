У Києві невідомий влаштував чисельні підпалення сміттєвих баків у різних дворах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Відомо, що невідомий підпалював баки посеред ночі, і рятувальникам довелось виїжджати на різні місця пожежі.

"Вночі якийсь неадекват підпалював всі смітники, які йому траплялися на шляху з Беретті. Хлопці з ДСНС півночі їздили по дворах і гасили це все", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, як вогонь охопив сміттєві баки, і рятувальники намагаються погасити пожежу.

"А загасити неадеквата ніхто не спромігся", "Та малолітки якісь", "Людям робити нічого", - пишуть в коментарях під відео.

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