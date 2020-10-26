В Киеве неизвестный устроил многочисленные поджоги мусорных баков в разных дворах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Известно, что неизвестный поджигал баки посреди ночи, и спасателям пришлось выезжать на разные места пожара.

"Ночью какой-то неадекват поджигал все мусорки, которые ему попадались на пути с Беретти. Ребята из ГСЧС полночи ездили по дворам и тушили это все", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как огонь охватил мусорные баки, и спасатели пытаются погасить пожар.

"А потушить неадеквата никто не удосужился", "Да малолетки какие-то", "Людям делать нечего", - пишут в комментариях под видео.

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