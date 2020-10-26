Вранці 26 жовтня заблоковано будівлю ректорату Національного авіаційного університету

Так, за вказівкою Римвідаса Хращевського, призначення якого "в. о. ректора" скасовано рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва, передає sud.ua.

Про це в соціальних мережах повідомив начальник Центру медіакомунікацій НАУ Юрій Нестеряк.

"Співробітники університету не можуть потрапити на свої робочі місця, а від імені Римвідаса Хращевського видаються накази і розпорядження, які не мають юридичної сили»,- зазначив він.

Як відомо, призначення нового в.о. ректора НАУ відбулося за наказом т. В. О. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Однак, ця спроба змінити керівництво вузу була оскаржена попереднім головою НАУ Володимиром Ісаєнком в Окружному адміністративному суді міста Києва.

До слова, у Києві чоловік випав з поверху житлового будинку.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Києва.

25 жовтня близько сьомої вечора в службу швидкої допомоги надійшов сигнал про те, що 29-річний чоловік випав з поверху житлового будинку.

Потерпілий був госпіталізований. За попередніми даними, він перебував під дією психотропних речовин.

Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

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