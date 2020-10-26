Утром 26 октября заблокировано здание ректората Национального авиационного университета
Так, по указанию Римвидаса Хращевского, назначение которого "и. о. ректора" отменено решением Окружного административного суда г. Киева, передает sud.ua.
Об этом в социальных сетях сообщил начальник Центра медиакоммуникаций НАУ Юрий Нестеряк.
"Сотрудники университета не могут попасть на свои рабочие места, а от имени Римвидаса Хращевского издаются приказы и распоряжения, не имеющие юридической силы»,- отметил он.
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Как известно, назначение нового и. о. ректора НАУ состоялось по приказу врио министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Однако, эта попытка сменить руководство вуза была обжалована предыдущим главой НАУ Владимиром Исаенко в Окружном административном суде города Киева.
К слову, в Киеве мужчина выпал с этажа жилого дома.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Киева.
25 октября около семи вечера в службу скорой помощи поступил сигнал о том, что 29-летний мужчина выпал с этажа жилого дома.
Пострадавший был госпитализирован. По предварительным данным, он находился под действием психотропных веществ.
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