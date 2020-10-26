У Києві троє уродженців Закарпаття влаштували бійку з місцевими жителями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у Києві судитимуть трьох уродженців Закарпаття за вчинення хуліганства у Голосіївському районі.

Правоохоронці повідомляють, що під час конфлікту з компанією киян зловмисники знайшли на території продовольчого ринку стільці й дошки та почали кидати їх у бік своїх опонентів. У результаті інциденту двох чоловіків з травмами голови госпіталізували у лікарню. Тепер правопорушникам загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення.

Конфлікт між двома компаніями стався ще в серпні. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії й встановили, що біля продовольчого ринку у Голосіївському районі між людьми сталася словесна перепалка, яка переросла у бійку.

"Одна із груп осіб – уродженців Закарпатської області, знайшла на території базару стільці та дошки та почала кидатися ними у опонентів. Предмети, які жбурнули правопорушники, влучили у двох киян. З місця події потерпілих госпіталізували з травмами голови. Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом про підозру повідомили 33-річній жінці, а також 24 та 27-річним чоловікам.

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