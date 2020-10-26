В Киеве трое уроженцев Закарпатья устроили драку с местными жителями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в Киеве будут судить трех уроженцев Закарпатья за совершение хулиганства в Голосеевском районе.

Правоохранители сообщают, что во время конфликта с компанией киевлян злоумышленники нашли на территории продовольственного рынка стулья и доски и начали бросать их в сторону своих оппонентов. В результате инцидента двух мужчин с травмами головы госпитализировали в больницу. Теперь правонарушителям грозит до четырех лет тюремного заключения.

Конфликт между двумя компаниями произошел еще в августе. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия и установили, что возле продовольственного рынка в Голосеевском районе между людьми произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

"Одна из групп лиц – уроженцев Закарпатской области, нашла на территории базара стулья и доски и начала кидаться ими в оппонентов. Предметы, которые швырнули правонарушители, попали в двух киевлян. С места происшествия пострадавших госпитализировали с травмами головы. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - сообщили правоохранители.

По данному факту о подозрении сообщили 33-летней женщине, а также 24 и 27-летним мужчинам.

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