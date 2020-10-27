У Києві хлопець зістрибнув у Дніпро з мосту Патона

Інцидент стався 26 жовтня ввечері.

Згідно з інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, серйозних травм хлопець не отримав. Від госпіталізації відмовився.

Хлопець пояснив свій вчинок тим, що стрибнув з мосту "на спір" з якимось незнайомцем.

Але бригада "швидкої" підозрює, що юнак намагався накласти на себе руки. Подробиці події встановлює поліція.

Раніше ми писали, що в Києві "Бориспільський Експрес" збив дівчину, яка йшла по залізничних коліях.

Відомо, що в результаті події дівчина залишилася жива.

"Щойно" Бориспільський Експрес " збив дівчину, яка йшла по шляхах. Жива, зараз очікують швидку", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на шляхах стоїть "Бориспільський експрес", а поруч лежить дівчина.

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