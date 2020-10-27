В Киеве парень спрыгнул в Днепр с моста Патона
Инцидент произошел 26 октября вечером.
Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, серьезных травм парень не получил.
От госпитализации отказался. Парень объяснил свой поступок тем, что прыгнул с моста "на спор" с каким-то незнакомцем.
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Но бригада "скорой" подозревает, что юноша пытался покончить с собой. Подробности происшествия устанавливает полиция.
Ранее мы писали, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям.
Известно, что в результате происшествия девушка осталась жива.
"Только что "Бориспольской экспресс" сбил девушку, которая шла по путям. Жива, сейчас ожидают скорую", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что на путях стоит "Бориспольский экспресс", а рядом лежит девушка.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
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