У Києві після реконструкції відкрилась лікарня для хворих на китайський вірус

Госпіталем для пацієнтів з китайським вірусом стала Столична міськлікарня № 3, передає kiev.dozor.

До моменту початку реконструкції в ній не проводилося ремонту більше 50 років.

У лікарні зроблено капітальний ремонт, утеплені фасади, відреставровано та переоснащено приймальне та стерилізаційне відділення. Замінили також мережі каналізації та електропостачання та закупили сучасне обладнання.

Лікарня почала працювати і готова прийняти до 90 пацієнтів з коронавірусом. Додатково в ній обладнуються ще 60 ліжок для таких пацієнтів.

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Інцидент стався 26 жовтня ввечері.

Згідно з інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, серйозних травм хлопець не отримав.

Від госпіталізації відмовився. Хлопець пояснив свій вчинок тим, що стрибнув з мосту "на суперечку" з якимось незнайомцем.

Але бригада "швидкої" підозрює, що юнак намагався накласти на себе руки. Подробиці події встановлює поліція.

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