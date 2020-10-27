У Києві після реконструкції відкрилась лікарня для хворих на китайський вірус
Госпіталем для пацієнтів з китайським вірусом стала Столична міськлікарня № 3, передає kiev.dozor.
До моменту початку реконструкції в ній не проводилося ремонту більше 50 років.
У лікарні зроблено капітальний ремонт, утеплені фасади, відреставровано та переоснащено приймальне та стерилізаційне відділення. Замінили також мережі каналізації та електропостачання та закупили сучасне обладнання.
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Лікарня почала працювати і готова прийняти до 90 пацієнтів з коронавірусом. Додатково в ній обладнуються ще 60 ліжок для таких пацієнтів.
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Інцидент стався 26 жовтня ввечері.
Згідно з інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, серйозних травм хлопець не отримав.
Від госпіталізації відмовився. Хлопець пояснив свій вчинок тим, що стрибнув з мосту "на суперечку" з якимось незнайомцем.
Але бригада "швидкої" підозрює, що юнак намагався накласти на себе руки. Подробиці події встановлює поліція.
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