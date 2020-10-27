В Киеве после реконструкции открылась больница для больных китайским вирусом
Госпиталем для пациентов с китайским вирусом стала столичная горбольница №3, передает kiev.dozor.
К моменту начала реконструкции в ней не проводилось ремонта более 50 лет.
В больнице сделан капитальный ремонт, утеплены фасады, отрематировано и переоснащено приемное и стерилизационное отделение. Заменили также сети канализации и электроснабжения и закупили современное оборудование.
Пышногрудая «невеста» Харламова показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану»
Фигуристая "невеста" Харламова покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка"
Бывшая солистка «Серебро» облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…»
Пышногрудая «невеста» Харламова поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…»
Больница начала работать и готова принять до 90 пациентов с коронавирусом. Дополнительно в ней оборудуются еще 60 коек для таких пациентов.
Ранее мы писали, что в Киеве парень спрыгнул в Днепр с моста Патона.
Инцидент произошел 26 октября вечером.
Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, серьезных травм парень не получил.
От госпитализации отказался. Парень объяснил свой поступок тем, что прыгнул с моста "на спор" с каким-то незнакомцем.
Но бригада "скорой" подозревает, что юноша пытался покончить с собой. Подробности происшествия устанавливает полиция.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.