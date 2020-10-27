В Киеве после реконструкции открылась больница для больных китайским вирусом

Госпиталем для пациентов с китайским вирусом стала столичная горбольница №3, передает kiev.dozor.

К моменту начала реконструкции в ней не проводилось ремонта более 50 лет.

В больнице сделан капитальный ремонт, утеплены фасады, отрематировано и переоснащено приемное и стерилизационное отделение. Заменили также сети канализации и электроснабжения и закупили современное оборудование.

Больница начала работать и готова принять до 90 пациентов с коронавирусом. Дополнительно в ней оборудуются еще 60 коек для таких пациентов.

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Инцидент произошел 26 октября вечером.

Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, серьезных травм парень не получил.

От госпитализации отказался. Парень объяснил свой поступок тем, что прыгнул с моста "на спор" с каким-то незнакомцем.

Но бригада "скорой" подозревает, что юноша пытался покончить с собой. Подробности происшествия устанавливает полиция.

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