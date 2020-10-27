У Києві чоловік вирішив влаштувати оголене дефіле біля станції метро
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Позняки Осокорки Харківський".
Так, біля станції метро "Харківська" розгулював абсолютно голий молодий чоловік. Через що саме він ходив по вулицях міста без взуття і одягу - невідомо.
Чоловіка, який ходив голим по проспекту Миколи Бажана, зняли на відео очевидці.
Судячи з опублікованих кадрів, чоловік аж ніяк не комплексував через свій вигляд, але прикривав передню частину тіла рукою, а задню - картонкою.
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Чоловік перейшов дорогу на вулиці Декабристів і пішов далі по Харківському масиву.
Ні водії, які бачили такого незвичайного перехожого, ні інші свідки події нічого у чоловіка не питали, тому причини такого вчинку залишаються невідомими.
В коментарях кияни пишуть, що вірогідніше за все чоловік зробив це, тому що побився з кимось об заклад. Однак були і ті, хто менш гумористично сприйняв відео, наголосивши, що можна було дати чоловіку ковдру.
"У більшості в машині є покривала... Якщо не підвезти, то хоч прикритися можна було дати", "На спір або програв! Замерзне і захворіє!", "На спір більше скидається", "А чого без маски?" - пишуть у коментарях.
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