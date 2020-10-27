В Киеве мужчина решил устроить обнаженное дефиле возле станции метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Позняки Осокорки".

Так, возле станции метро "Харьковская" разгуливал абсолютно голый молодой человек. Из-за чего именно он ходил по улицам города без обуви и одежды - неизвестно.

Мужчину, который ходил голым по проспекту Николая Бажана, сняли на видео очевидцы.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина отнюдь не комплексовал из-за своего вида, но прикрывал переднюю часть тела рукой, а заднюю - картонкой.

Мужчина перешел дорогу на улице Декабристов и пошел дальше по Харьковскому массиву.

Ни водители, которые видели такого необычного прохожего, ни другие свидетели происшествия ничего у мужчины не спрашивали, поэтому причины такого поступка остаются неизвестными.

В комментариях киевляне пишут, что вероятнее всего мужчина сделал это, потому что поспорил с кем-то. Однако были и те, кто менее юмористично воспринял видео, отметив, что можно было дать мужчине одеяло.

"У большинства в машине есть покрывала... Если не подвезти, то хоть прикрыться можно было дать", "На спор или проиграл! Замерзнет и заболеет!", "На спор больше смахивает", "А чего без маски?" - пишут в комментариях.

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