У Києві батьки кинули маленьку дитину у сквері і зникли

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, Святошинським управлінням поліції розшукуються батьки або інші родичі малолітньої дівчинки, яку ювенали знайшли у сквері на вулиці Котельникова, 26.

За словами правоохоронців, дівчинка назвалася Кірою, їй 5 років, її маму звуть Катя, тато - Саша. Батьки дівчинки можуть проживати на масиві "Троєщина".

Люди, які знаходилися в сквері, пояснили, що дівчинка була з батьками, які її залишили і більше не з'являлися.

"Будь яку інформацію просимо повідомити за номерами: +380 93 860 9058, +380 98 028 9627, або на спецлінію 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці розшукують жінку, яка залишила у знайомих дитину і зникла. Трирічну дівчинку працівники ювенальної превенції Печерського управління поліції спільно зі службою у справах дітей вилучили та тимчасово помістили її до лікарні.

На лінію 102 зателефонували і заявили, що у дворі на вулиці Великій Васильківській жінка залишила зі знайомими свою 3-річну доньку та пішла у невідомому напрямку.

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