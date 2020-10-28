В Киеве родители бросили маленького ребенка в сквере и скрылись
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Так, Святошинским управлением полиции разыскиваются родители или другие родственники малолетней девочки, которую ювеналы нашли в сквере на улице Котельникова, 26.
По словам правоохранителей, девочка назвалась Кирой, ей 5 лет, ее маму зовут Катя, папа - Саша. Родители девочки могут проживать на массиве "Троещина".
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Люди, которые находились в сквере, объяснили, что девочка была с родителями, которые ее оставили и больше не появлялись.
"Любую информацию просим сообщить по номерам: +380 93 860 9058, +380 98 028 9627, или на спецлинию 102", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в В Киеве правоохранители разыскивают женщину, которая оставила у знакомых ребенка и исчезла. Трехлетнюю девочку работники ювенальной превенции Печерского управления полиции совместно со службой по делам детей изъяли и временно поместили ее в больницу.
На линию 102 позвонили и заявили, что во дворе на улице Большой Васильковской женщина оставила со знакомыми свою 3-летнюю дочь и ушла в неизвестном направлении.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.