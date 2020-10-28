У Києві в одній з лікарень пацієнтів з китайським вірусом більше не триматимуть до повного одужання

Як передає Politeka, про це сказала головлікар Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан в інтерв'ю Obozrevatel.

За словами медика, тепер хворих виписують, як тільки їх стан стабілізовано, оскільки ліжок катастрофічно не вистачає.

"Ми фактично щодня виписуємо по 60-70 людей. Ми вже давно не працюємо в такому легкому режимі, коли пацієнт може перебувати зайвий день на ліжку. Критичний стан знято, пацієнта стабілізовано, він тримає сатурацию, дихає і доліковуватись повинен вдома. Неможливо тримати пацієнтів, як це було раніше, до повного одужання. Зараз такого не буде. І я думаю, що жодна лікарня не дозволить собі працювати в такому режимі", - заявила лікар.

Вона також наголосила, що хворі зараз потрапляють до лікарні в більш важкому стані - це вже не ті пацієнти, що були навесні. За її словами, ситуація загострилась із серпня.

"Це хворі, яких не порівняти з тими, які були в квітні або в травні. Вони стали більш важкими, починаючи з серпня місяця, і майже всі з дихальною недостатністю. Нам важко диференціювати, чи пов'язано це з тим, що вірус став більш агресивним, або з тим, що люди стали більш легковажними. На нашу думку, все ж вірус став реактивний", - зазначила Мостепан.

Як відомо, з понеділка, 26 жовтня, Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні. Таким чином, в столиці впроваджено низку обмежень. Зокрема, заборонена робота фітнес-клубів, спортзалів, хостелів і т.д. Також в обмеженому режимі працюють кафе і ресторани - до 22.00. Введено деякі вимоги до роботи ТЦ, громадського транпорта.

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